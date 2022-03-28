وتمثلت العقوبات التي فرضها الاتحاد الإفريقي في تغريم الترجي التونسي عشرين ألف دولار أمريكي وتغريم النجم الساحلي عشرة آلاف دولار كما قرّر الاتحاد فرض عقوبة على الترجي تتمثل في خوضه مباراتين خلف أبواب موصدة كما سيلعب النجم الساحلي المباراة القادمة في دوري الأبطال من دون جمهور بسبب ما وصف بالسلوك غير المقبول أمام الترجي.

