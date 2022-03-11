وقرّرت إدارة الزمالك تجميد مستحقات جميع اللاعبين إلى غاية نهاية الموسم الرياضي الحالي.

كما اتخذت إدارة العملاق المصري قراراً بعدم تجديد التعاقد مع كل من المغربي أشرف بنشرقي ومواطنه محمد أوناجم وحارس المرمى الدولي المصري محمد أبو جبل وطارق حامد وعمر السعيد.

وتقرّر عرض المهاجم الدولي التونسي سيف الدين الجزيري للبيع وتغريم محمود علاء بمبلغ قدره 13 ألف دولار لسوء السلوك.

وكان الزمالك قد انهزم على أرضه أمام الوداد الرياضي بهدف نظيف لتتعقّد وضعيته في المجموعة الرابعة (يحتل المركز الثالث برصيد نقطتين) ويصبح على أعتاب الخروج من منافسات أمجد الكؤوس الإفريقية.



