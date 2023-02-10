عجلة دوري أبطال إفريقيا تعود إلى الدوران من قبل beIN SPORTS February 10, 2023 10:28 2:28 دقيقة ستعود عجلة دوري أبطال إفريقيا للدوران من جديد والموعد سيكون مع دور المجموعات الذي سيشهد هذه المرة حضور عربيا مميزا بمشاركة تسعة فرق نتالي هذه الفرق تسعى أن تبصم على حضورِها بقوة في هذه النسخة. تقارير إخبارية دوري أبطال أفريقيا -آخر الفيديوهات 1:18 دقيقة عبد الكريم حسن سعيد بمشاركته الأولى مع الجهراء 2:28 دقيقة عجلة دوري أبطال إفريقيا تعود إلى الدوران 2:51 دقيقة الأندية الإنكليزية الأكثر إنفاقاً في "الميركاتو" 1:51 دقيقة غوندوغان يتحدث عن تذبذب نتائج مانشستر سيتي 1:06 دقيقة بيولي يؤكد على أهمية دور إبراهيموفيتش مع ميلان 1:55 دقيقة ليفاندوفسكي يشيد بخبرة مدرب برشلونة تشافي 0:39 دقيقة الرجاء يستهل مبارياته بمواجهة فايبرس 0:33 دقيقة شباب بلوزداد يحل ضيفاً ثقيلاً على الزمالك 0:51 دقيقة رونالدو يتخطى حاجز الـ500 ويبقي النصر في الصدارة 0:47 دقيقة فيفا يعلن عن القائمة المختصرة لجائزة أفضل مدرب