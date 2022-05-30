طريق الوداد إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا من قبل beIN SPORTS May 30, 2022 13:32 1:52 دقيقة عرف مشوار الوداد مراحلَ متقلبة أكد في نهايتها استعدادَه لتمثيل الكرة المغربية في المشهد الختامي. نظرة على مشوار بطل المغرب في بحثه عن الكأس الثالثة في التقرير التالي. دوري أبطال أفريقيا الأهلي المصري الوداد -آخر الفيديوهات 0:36 دقيقة بيريشيتش يصل لندن تمهيداً للكشف الطبي في توتنهام 0:43 دقيقة مودريتش يمدد عقده مع ريال مدريد لموسم آخر 1:52 دقيقة طريق الوداد إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا 1:08 دقيقة لقاء مع راوول غارسيا لاعب أتلتيك بلباو 1:52 دقيقة الأهلي ومشوار صعب نحو نهائي الأبطال 0:40 دقيقة إيسكو يعلن رحيله عن نادي ريال مدريد 5:25 دقيقة الملكي يحتفل باللقب الرابع عشر مع جماهيره 0:30 دقيقة مباراة الأهلي والوداد | معلومات البث المباشر 2:28 دقيقة سلتيكس يضرب موعداً مع ووريرز في النهائي 3:37 دقيقة ليبرون وغالان يحرزان لقب بطولة إيطاليا للبادل