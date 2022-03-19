وبدأ صن داونز المباراة بقوة وأحرز الهدف الأول مبكراً جداً عن طريق لاعبه بيتر شالوليلي في الدقيقة الثانية وفي الدقيقة 11 تعرض مدافع الفريق الجنوب إفريقي بريان أونيانغو للطرد، إلا أن ذلك لم يؤثر على تفوقه إذ سريعاً ما تمكن تيبوهو موكيانا من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 30.

وفي الدقيقة 57 ضيق ياسر مزمل الفارق بتسجيله هدف الهلال الوحيد، إلا أن ثابيلو مورينا سجل الهدف الثالث للضيوف في الدقيقة 60.

وازدادت الإثارة في الدقائق الأخيرة من اللقاء إذ عاد مورينا وأحرز الهدف الرابع لصن داونز، قبل أن يسجل عثمان مختار الهدف الثاني للفريق السوداني في الدقيقة (90+3) بعد متابعة لركلة جزاء نجح حارس صن داونز في التصدي لها.

وضمن ماميلودي صن داونز التأهل إلى ربع النهائي متصدراً للمجموعة الأولى بعد أن رفع رصيده إلى 13 نقطة فيما تجمد رصيد الهلال عند 4 نقاط وأصبحت فرصته الوحيدة هي أن يفوز على الأهلي في الجولة الأخيرة ليتأهل وصيفاً عن المجموعة.