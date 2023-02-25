وسجّل للضيوف كل من الناميبي بيتر شالوليلي (34) وثابيلو مورينا (80).

في المقابل وقّع هدفي أصحاب الأرض كل من محمد عبد المنعم (59) وحسين الشحات (74).

وكان محمد هاني قد أهدر ركلة جزاء للأهلي في الدقيقة 51.

وبذلك رفع ماميلودي صنداونز رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الثانية بينما بات في جعبة الأهلي نقطة واحدة في المرتبة الثالثة.

وكان الفريق المصري قد خسر على أرض الهلال السوداني في المرحلة الثانية بهدف نظيف علمًا أنه سيخوض مواجهة المرحلة الأولى المؤجلة أمام القطن الكاميروني يوم 4 مارس المقبل.

يذكر أنّ الهلال السوداني يحلّ ثانيًا برصيد 6 نقاط في حين يتموقع القطن الكاميروني في المرتبة الرابعة دون نقاط.