وقلب شبيبة القبائل الجزائري تأخره بهدف إلى فوز 2-1 اليوم السبت أمام ضيفه فيتا كلوب من الكونغو الديمقراطية ضمن المرحلة الرابعة من مباريات المجموعة الأولى لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الضيف البادئ بالتسجيل بهدف التوغولي تشاكي (55) قبل أن يعدل موسى سعد بنزايد (63).

وأهدى البديل نايت سالم الفوز لفريقه قبل أربع دقائق من نهاية الوقت الأصلي بعدما نجح في كسر مصيدة التسلل.

وصار رصيد شبيبة القبائل سبع نقاط في المركز الثاني بفارق نقطتين عن الوداد المغربي حامل اللقب ومتصدر المجموعة.

وبات شبيبة القبائل على مشارف التأهل إلى ربع النهائي بعدما حقق فوزه الثاني في دور المجموعات.