ورغم الإصابات التي طالت ركائز الفريق إلا أن المدرّب ميلود حمدي يبحث عن بدائل تمنحه الأسبقية أمام منافس استعاد الثقة.

مواجهة شبيبة القبائل وفيتا كلوب المرتقبة، موعدك معها سيكون في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة وستذاع عبر قناة beIN SPORTS 4.