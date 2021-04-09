متابعة - محمد أنور قلمامي

سجّل أمير سعيود (29) وأحمد قاسمي (45) هدفي اللقاء.

وانتزع الفريق الجزائري البطاقة الثانية للمجموعة الثانية بعد أن ضمن منافسه ماميلودي صنداونز مركز الصدارة سلفاً.

وهي المرة الأولى التي يبلغ فيها شباب بلوزداد هذا الدور ليدخل تاريخ أمجد الكؤوس الإفريقية من أوسع الأبواب.

ورفع شباب بلوزداد رصيده إلى 9 نقاط بفارق أربع نقاط خلف الفريق الجنوب إفريقي.

وضمن نفس المجموعة، انقاد الهلال السوداني للهزيمة أمام مضيفه مازيمبي الكونغولي (2-1).

سجّل للهلال عيد مقدّم (2) في حين وقّع محمد واتارا (18 خطأ في مرمى فريقه) وإسحاق تشيبانغو (76) هدفي ممثل الكونغو الديمقراطية.

الهلال الذي كان مطالباً بالفوز وانتظار عثرة لشباب بلوزداد للتأهل فشل في نيل مراده ليحل أخيراً برصيد أربع نقاط خلف مازيمبي الثالث بخمس نقاط.

تفاصيل المباراة

نهاية المباراة بفوز شباب بلوزداد على ماميلودي صنداونز بثنائية نظيفة. الشباب إلى ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه !

شباب بلوزداد في طريقه لتأهل تاريخي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، مردود رائع للفريق الجزائري.

سيطرة ميدانية للفريق الجنوب إفريقي يقابلها تعامل ذكي مع مجريات المواجهة من نظيره الجزائري.

جملة من التغييرات في تشكيلتي الفريقين ولكن النتيجة ظلت على حالها.

الدقيقة 61: البديل حمزة بالأحول كاد يضيف الهدف الثالث للفريق الجزائري لكن الدفاع الجنوب إفريقي تدخّل في آخر لحظة.

الدقيقة 56: حارس الشباب توفيق موساوي يتصدّى لتصويبة مخادعة من الخطير "كيكانا".

بداية قوية من صنداونز من خلال الضغط المتواصل على دفاع شباب بلوزداد.

بداية الشوط الثاني

شباب بلوزداد سائر نحو بلوغ الدور ربع النهائي مع نهاية الشوط الأول إذ يتقدّم الفريق الجزائري بثنائية نظيفة على مضيفه الجنوب إفريقي صنداونز.

الدقيقة 45: أحمد قاسمي يوقّع الهدف الثاني للفريق الجزائري. الهدف جاء من رأسية قوية موجهة استقرت في شباك حارس مرمى صنداونز غوس (2-0).

كعادته واصل ممثل جنوب إفريقيا الاعتماد على التمريرات القصيرة بيد أن التنظيم الدفاعي للفريق الجزائري حال دون تمكّن أصحاب الأرض من إحداث الخطورة.

شباب بلوزداد تراجع للوراء للمحافظة على الأسبقية في حين استعاد صنداونز زمام الأمور دون خطورة تذكر.

الدقيقة 29: أمير سعيود يستغل الخطأ الفادح للحارس ريكاردو غوس في التمرير ليقتنص الكرة ويتوغل داخل منطقة الجزاء ويسدّد في شباك صنداونز معلنا الهدف الأول في اللقاء (1-0).

الدقيقة 20: محاولة لشباب بلوزداد من رأسية قوية لمحمد بكير.

الدقيقة 17: أمير سعيود يهدّد مرمى صنداونز من ركنية مباشرة مخادعة لكن الحارس ريكاردو غوس يتألق.

ماميلودي صنداونز يلعب براحة بعد ضمانه التأهل وصدارة المجموعة الثانية سلفاً بينما يطغى على لعب شباب بلوزداد الارتباك لحاجته لنقاط المواجهة.

فترة جس نبض بين الفريقين ولا وجود لفرص تذكر.

صافرة البداية

تشكيلة شباب بلوزداد

تشكيلة ماميلودي صنداونز