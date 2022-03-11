حيث يسعى أبناء بلكور لتحقيق الفوز وتعزيز حظوظ التأهل إلى الدور المقبل.

البث المباشر لمباراة شباب بلوزداد و جوانينغ غالاكسي سيكون اليوم الجمعة في الحادي عشر من آذار/ مارس في الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة على قناة beIN SPORTS 3.