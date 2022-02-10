شباب بلوزداد يأمل العودة بالنقاط الثلاث من قبل beIN SPORTS February 10, 2022 19:56 1:56 دقيقة يخوض شباب بلوزداد الجزائري الديربي المغاربي أمام النجم الساحلي، بحلم العودة إلى الديار بالنقاط الثلاث. تقارير إخبارية دوري أبطال أفريقيا شباب بلوزداد النجم الساحلي -آخر الفيديوهات 1:42 دقيقة الريان يتعثر بالتعادل وفوز مثير للأهلي على العربي 2:34 دقيقة الهلال يسعى لتقديم مباراة قوية أمام ماميلودي 1:56 دقيقة شباب بلوزداد يأمل العودة بالنقاط الثلاث 2:21 دقيقة النجم يتسلح بخبرته الإفريقية لمواجهة شباب بلوزداد 5:13 دقيقة ذهبية جديدة لألمانيا بفضل غايسنبرغر 0:43 دقيقة برشلونة سيطعن ضد قرار إيقاف نجمه ألفيس 1:04 دقيقة مونييه يكشف سبب اختياره الانتقال إلى البوندسليغا 53:02 دقيقة بكين 2022 | ملخص اليوم السابع 2:34 دقيقة أندية الجزائر تواجه صعوبات في المسابقات الإفريقية 3:15 دقيقة سكوتين تغنم ذهبية التزلج السريع على الجليد