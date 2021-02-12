شباب بلوزداد في مواجهة صعبة أمام مازيمبي من قبل beIN SPORTS February 12, 2021 18:27 3:03 دقيقة ينزل شباب بلوزداد الجزائري ضيفاً على مازيمبي الكونغولي السبت في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال إفريقيا. تقارير إخبارية شباب بلوزداد مازيمبي دوري أبطال إفريقيا -آخر الفيديوهات 0:38 دقيقة الإصابة تحرم ليستر سيتي من خدمات جيمس جاستن 0:51 دقيقة مباراة دجوكوفيتش تشهد حدثاً فريداً 3:07 دقيقة أتلتيكو مدريد يواجه غرناطة وعينه على النقاط الثلاث 3:03 دقيقة شباب بلوزداد في مواجهة صعبة أمام مازيمبي 2:36 دقيقة الهلال السوداني ضيفاً على صن داونز 2:45 دقيقة قمّة عربية خالصة بين الزمالك ومولودية الجزائر 1:11 دقيقة فابينيو ينضم إلى لائحة المصابين في ليفربول 0:41 دقيقة إياب دور الـ32 بين أرسنال وبنفيكا في اليونان 0:33 دقيقة سيرينا تتأهل بعد عناء وأوساكا تُنهي مغامرة جابر 2:35 دقيقة إنفانتينو: "قطر جاهزة لاستضافة المونديال"