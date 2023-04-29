الفريق الجزائري وبعد هزيمته الكبيرة أمام الفريق الجنوب إفريقي بأربعة اهداف لواحد، سيكون أمام مهمة صعبة جدا للتدارك أمام فريق يصفه المختصون بأنه الأفضل في بطولة هذا الموسم.

وسيحاول أن يحافظ على الفارق الذي تحصل عليه ذهابا أمام شباب بلوزداد خصوصا وأن الأخير سيفتقد خدمات ثلاثة من لاعبيه وهم المدافع معاذ حداد ولاعب خط الوسط حسام الدين مريزيق، إلى جانب زكريا دراوي بسبب الإصابة.

مباراة شباب بلوزداد وماميلودي صنداونز بإمكانكم مشاهدتها مباشرة اليوم السبت في الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة على قناة beIN SPORTS 4.