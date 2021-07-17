شاهد احتفال وتتويج لاعبي الأهلي بالعاشرة من قبل beIN SPORTS July 17, 2021 23:25 6:32 دقيقة فرحة لاعبي الأهلي المصري وتتويجهم باللقب العاشر في دوري أبطال أفريقيا بعد فوزهم المستحق على كايزر تشيفس بثلاثية نظيفة السبت. تقارير إخبارية دوري أبطال أفريقيا الأهلي المصري -آخر الفيديوهات 6:32 دقيقة شاهد احتفال وتتويج لاعبي الأهلي بالعاشرة 0:41 دقيقة حادثة عنصرية تعكر استعدادات منتخب ألمانيا الأولمبي 3:19 دقيقة الأهلي يحقق حلم جماهيره ويظفر بالعاشرة 0:45 دقيقة طواف فرنسا: فان أيرت يفوز بالمرحلة 20 2:52 دقيقة فكرة إنفانتينو التي جذبت مؤيدين ومعارضين 0:47 دقيقة تكريم خاص لنجم المنتخب القطري عبد الكريم حسن 2:37 دقيقة المنتخب القطري يرفع شعار الفوز أمام غرينادا 3:12 دقيقة ميلان يضمّ الفرنسي جيرو إلى صفوفه 0:49 دقيقة حاتم: "من الجيّد مواجهة مدارس مختلفة في كرة القدم" 0:34 دقيقة نبيل معلول يقترب من العودة لتدريب الترجي التونسي