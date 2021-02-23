وسجّل لويس ميكيسون هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 31 من تسديدة قوية عجز عنها الحارس محمد الشناوي وذلك بحضور حوالي 30 ألف متفرج في المدرجات.

وكان الأهلي بطل المسابقة تسع مرات استهل حملة الدفاع عن لقبه الثلاثاء الماضي بفوز عريض على ضيفه المريخ السوداني بثلاثية نظيفة في حين فاز سيمبا على فيتا كلوب الكونغولي بهدف نظيف.

وتصدر سيمبا الترتيب برصيد 6 نقاط أمام فيتا كلوب الكونغولي (3 نقاط) الذي حقق فوزاً عريضاً على المريخ السوداني 4-1، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 3 نقاط في المركز الثالث، أما المريخ فتذيل الترتيب بعد تلقيه خسارته الثانية.

كان سيمبا الاكثر استحواذاً والأخطر بفضل تحركات وسرعة الخماسي ميكيسوني وكلاتوس شاما وحسن صالح ديلونغا وكويس موغالو وتاديو لوناغا.

تعددت اختراقات أصحاب الأرض من الاجناب والعمق رغم التكتل الدفاعي للاعبي الأهلي إلا أن تألق محمد الشناوي حال دون تسجيل سيمبا لهدف مبكر.

استمر الضغط الهجومي لأصحاب الارض واعتمد لاعبو الاهلي على الهجمات المرتدة وكاد كهربا يحرز هدفا من تمريرة جونيور اجايي ولكنه سدد كرة علت العارضة.

ونجح سيمبا في افتتاح التسجيل بتسديدة قوية لميكيسوني من خارج منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليسرى العليا لمرمى الشناوي (31).

مع مرور الوقت وضح تأثر لاعبي الاهلي بدرجة الحرارة العالية والرطوبة وايضا غياب عناصر الخبرة التونسي على معلول وطاهر محمد طاهر ووليد سليمان وصلاح محسن للإصابة وحسين الشحات للإيقاف.

واصل لاعبو سيمبا ضغطهم وسدد مولوغا قوية من داخل منطقة الجزاء (40) ابعدها الشناوي إلى ركنية بصعوبة منقذاً مرماه من هدف ثان.

تحسن أداء الأهلي قليلاً مع بداية الشوط الثاني وان كانت الخطورة للاعبي سيمبا الاسرع والاكثر انتشاراً.

ومرت رأسية حمدي فتحي بجوار القائم الايسر لمرمى عيشي مانولا (52)، ورد ياسين مزاميرو بتسديدة قوية أبعدها الشناوي (72).

وأعنلت الدقيقة 90 عن أخطر فرص الأهلي في المباراة بتسديدة محمد شريف من داخل منطقة الجزاء أبعدها مانولا إلى ركنية بصعوبة.

بدوره ولحساب المجموعة عينها تعرض فريق المريخ السوداني لهزيمة ثقيلة على أرضه وسقط أمام فيتا كلوب الكونغولي 4-1.

وتقدم المريخ بهدف مبكر في الدقيقة الثامنة عن طريق السماني سعد الدين لكن فيتا كلوب رد بقوة.

وأدرك عبيد موكوكياني التعادل لفيتا كلوب في الدقيقة 28 ثم أضاف دجوما شاباني الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة37.

وأحرز أميدي ماساسي الهدف الثالث للفريق الكونغولي في الدقيقة 68 ثم سجل موكوكياني الهدف الثاني له والرابع للفريق الضيف في الدقيقة 83.

