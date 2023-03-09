سيف فاروق جعفر يؤكد نجاح الزمالك في الرهان على خريجي قطاع الناشئين March 9, 2023 17:35 2:57 دقيقة لفت نجم الزمالك المصري الصاعد سيف فاروق جعفر الأنظار خلال فوز فريقه على الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا، ليؤكد نجاح رهان النادي الأبيض على خريجي قطاع الناشئين. تقارير إخبارية الزمالك دوري أبطال إفريقيا -آخر الفيديوهات 1:22 دقيقة ريشارليسون ينتقد كونتي لعدم إشراكه أساسيا ضد ميلان 1:25 دقيقة سليمان يشيد باستضافة كأس العالم FIFA قطر 2022™ 2:57 دقيقة جعفر يؤكد نجاح الزمالك في الرهان على قطاع الناشئين 2:40 دقيقة الإخفاقات تلاحق فلامنغو 1:24 دقيقة المنتخب السعودي يغادر كأس آسيا لتحت الـ20 عاماً 0:48 دقيقة شكوى جديدة جراء تعرض فينيسيوس لإهانات عنصرية 1:45 دقيقة سانتا في الكولومبي إلى دور المجموعات 1:08 دقيقة أتلتيكو مينيرو يعود بتعادل ثمين من أرض ميوناريوس 0:31 دقيقة غريزليز يوقف مورانت أربع مباريات إضافية على الأقل 0:44 دقيقة الحكم بالسجن على مسؤولين في إندونيسا