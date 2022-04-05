وجاءت نتائج قرعة الدور ربع النهائي على النحو التالي:

المواجهة الأولى (الأهلي المصري – الرجاء الرياضي المغربي)

المواجهة الثانية (وفاق سطيف الجزائري– الترجي التونسي)

المواجهة الثالثة (شباب بلوزداد الجزائري – الوداد الرياضي المغربي)

المواجهة الرابعة (بيترو أتلتيكو الأنغولي – ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي)

وستقام مباراة الذهاب على أرض الفريق الأول بينما سيستضيف الفريق الثاني مباراة العودة على أرضه.

الدور نصف النهائي

وفي ذهاب الدور نصف النهائي سيلتقي الفائز من مواجهة ربع النهائي الأولى على أرضه مع الفائز من ربع النهائي الثاني، وفي ذهاب نصف النهائي الثاني سيلعب الفائز من ربع النهائي الرابع على أرضه مع الفائز من ربع النهائي الثالث.

ومن المحدد أن تقام المباراة النهائية يوم الأحد التاسع والعشرين من أيار/مايو القادم.