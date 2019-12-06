ديربي مغاربي مرتقب بين الترجي التونسي وشبيبة القبائل December 6, 2019 13:26 2:09 دقيقة ينزل شبيبة القبائل الجزائري ضيفا على الترجي التونسي حامل اللقب في إحدى قمم الجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا. تقارير إخبارية الترجي التونسي -آخر الفيديوهات 2:09 دقيقة ديربي مغاربي مرتقب بين الترجي وشبيبة القبائل 2:47 دقيقة قمة واعدة بين الأهلي المصري والهلال السوداني 0:46 دقيقة "تاس" تخفض عقوبة تشلسي وتسمح له بالتعاقدات 1:19 دقيقة تريبل دابل" وستبروك يعوّض الدفاع المحكم على هاردن 1:57 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 4:01 دقيقة برايتون يزيد معاناة أرسنال 0:56 دقيقة حارس العراق: "قلة التركيز أفقدتنا المباراة" 3:08 دقيقة مقابلة حصرية مع لويس سواريز 0:38 دقيقة الهزاع : "المباراة كانت صعبة" 4:37 دقيقة فانتازي الـ"بريمرليغ" - الحلقة السادسة