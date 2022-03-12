وأكد فوز بيترو أتلتيكو تأهل الوداد المغربي إلى الدور القادم ووداع الزمالك المصري للبطولة بعد أن رفع الفريق الأنغولي رصيده بذلك إلى عشر نقاط فأصبح في الصدارة بفارق نقطة أمام الوداد (9 نقاط) بينما جاء الزمالك في المركز الثالث برصيد نقطتين فقط فتأكد خروجه بذلك من البطولة حتى مع فوزه في المباراتين القادمتين.

أقيمت المباراة السبت على ملعب " 11 نوفمبر" في العاصمة الأنغولية لواندا، وسجل المهاجم البرازيلي تياغو آزولاو الهدفين الأول والثاني لبيترو في الدقيقتين الأولى و44 فيما أحرز إيريكو كاسترو الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة (90+5).

