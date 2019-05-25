على ملعب "الأمير مولاي عبد الله" في الرباط، شهدت المواجهة أحداثاً مثيرة كان الترجي المستفيد الأبرز فيها حيث تمكن من خطف هدف السبق عبر محترفه الإيفواري فوسيني كوليبالي (46) قبل أن ينجح صاحب الأرض في إدراك التعادل بفضل الشيخ كومارا (79) على الرغم من إكمال الوداد للمباراة منقوصاً إثر طرد قائده "الخبير" إبراهيم النقاش بالبطاقة الحمراء (50).

وشهدت المباراة تدخل تقنية الفيديو في حالتين دقيقتين، كان فيهما الحكم المصري جهاد جريشة حازماً، حيث ألغى هدفاً في الأولى بعد لمسة يد على إسماعيل الحداد ولم يحتسب ركلة جزاء صعبة التقدير في الثانية.

وستدور موقعة الإياب السبت المقبل بالملعب الأولمبي برادس في تونس حيث سيكون الترجي محروماً من خدمات الثلاثي الأساسي والمتمثل في الحارس معز بن شريفية والمدافع المحوري شمس الدين الذوادي ومتوسط الميدان غيلان الشعلالي، في حين سيفتقد الوداد للثنائي أشرف داري وإبراهيم النقاش.

ملخص مباراة واهداف مواجهة الوداد والترجي (1-1)

- نهاية المباراة: التعادل يحسم الأمور 1-1

- دق 90+3: محمد أوناجم في أبرز فرصة في المباراة للمحليين يضع الكرة خارج إطار المرمى رغم موقعه المثالي.

- دق 89: الظهري الأيسر سامح الدربالي يباغت مرمى الوداد بتسديدة قوية ولكن التغناوتي أبدع في التصدي.

- دق 79: هدف ا المدافع الإيفواري الشيخ كومارا يدوّن هدف التعادل برأسية متقنة في ظل ضعف المحاصرة من النيجيري جونيور لوكوزا.

- دق 77: أنيس البدري كاد يوقع الهدف الثاني للترجي ولكن تسديدته انحرفت مليمترات قليلة عن مرمى الوداد.

- دق 70: إسماعيل الحداد في محاولة فردية وتسديدة قوية مرت بجانب الشباك الخارجية لمرمى الحارس بن شريفية.

- دق 65: الكاميروني فرانك كوم قريب من إضافة الهدف الثاني للترجي لولا وجود حارس الوداد أحمد التغناوتي في المكان المناسب.

اللغط يحضر مجدداً إثر تسديدة النيجيري باباتوندي التي خلفت شكوكاً باصطدامها بيد قائد الترجي خليل شمام غير أنّ الحكم جهاد جريشة رفض احتساب ركلة جزاء بعد العودة إلى الـ"VAR" والتأكد من شرعية تدخل المدافع التونسي.

- دق 51: لوكوزا في مشاكسة هجومية يفتك الكرة من ظهير الوداد داري ويعطي تمريرة داخل المنطقة لأنيس البدري وتسديدة الأخير يردّها الدفاع.

- دق 50: الحكم يقصي قائد الوداد "الخبير" إبراهيم النقاش بالبطاقة الحمراء بعد تدخل عنيف على الجزائري يوسف البلايلي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول: الترجي يصدم الوداد بهدف مباغت 1-0

على الرغم من غياب الفرص الواضحة للتسجيل أغلب فترات الشوط الأول لكن نهاية الشوط شهدت إثارة كبيرة بتوقيع هدف للضيف التونسي وإلغاء هدف للمستضيف المغربي.

- دق 46 ا هدف ملغى بعد تدخل الـ" VAR ": أيوب العلمود يعود بالوداد إلى نقطة بداية المباراة بتسجيل التعادل ولكن الحكم المصري جهاد جريشة يعود ليلغي الهدف استناداً لتقنية الفيديو التي أظهرت وجود لمسة يد على إسماعيل الحداد حسب التمريرة الحاسمة للهدف.

- دق 44 ا هدف: الترجي يباغت الوداد بهدف السبق عبر الإيفواري فوسيني كوليبالي بعد مخالفة محكمة من القائد خليل شمام وتمهيد ذكي من شمس الدين الذوادي.

- دق 33: أوناجم في توغل جديد يرسل عرضية متقنة اصطدمت بقدم شمس الدين الذوادي وغيرت وجهتها باتجاه المرمى غير أنّ بن شريفية كان متيقظاً لإنقاذ الموقف.

- دق 31: محمد أوناجم في أول شبه فرصة للوداد من خلال رأسية غير مركزة لم تشكل خطورة على الحارس معز بن شريفية.

نصف ساعة كاملة مرت من عمر الشوط الأول ولكن الفرص الحقيقية ما تزال غائبة عن مواجهة الرباط في ظل الضغط الكبير الذي يعيشه الفريقين.

- الحكم المصري جهاد جريشة يطلق صافرة بداية ذهاب النهائي.

بداية المباراة

الوداد والترجي .. تشكيلتا الفريقين