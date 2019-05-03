وتغلب الترجي على مازيمبي، حامل اللقب 5 مرات، بهدف الجزائري يوسف بلايلي مطلع الشوط الثاني في رادس.

ويستعد مازيمبي لحشد نحو عشرين الف متفرج في معقله في لوبومباشي، باحثا عن اداء مختلف عن مباراة الذهاب حيث لم يسدد اي كرة على مرمى الترجي، ولعب اخر 18 دقيقة بعشرة لاعبين بعد طرد قلب دفاعه كاباسو شونغو.

ونجح الترجي بتحقيق فوزه السادس تواليا في المسابقة، علما بأنه الوحيد الذي لم يذق طعم الخسارة حتى الآن هذا الموسم.

ويغيب عن تشكيلة المدرب معين الشعباني اللاعب الليبي حمدو الهوني بسبب اصابة بركبته ستبعده ثلاثة اسابيع عن الملاعب.

وقال قائد الفريق خليل شمام في تصريحات صحافية "نعرف جيدا أن المباراة ستكون صعبة جدا خصوصا أن مازيمبي يكون دائما صعب المراس على ملعبه كما أن الرهان كبير، و يتطلب تركيزا طوال المباراة، لذلك أقول أن الحضور الذهني سيكون حاسما".

وأضاف "ركزنا خلال التحضيرات على الكرات الثابتة كما درسنا منافسنا جيدا وهو سيبحث عن التهديف لذلك سنعمل على استغلال المساحات التي سيتركها لنباغته بهدف يسهل علينا المهمة في باقي المواجهة".

واضاف "أؤكد أننا لن نلجأ للدفاع طوال المباراة لأن لدينا من الإمكانيات للعب الهجومي وتدعيم الانتصار الذي حققناه في رادس".

في المقابل، خسر مازيمبي للمرة الأولى في مبارياته السبع الأخيرة في المسابقة، وتحديدا منذ سقوطه المدوي أمام مضيفه النادي الرياضي القسنطيني الجزائري صفر-3، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة.

وهي المرة الثانية التي يقع فيها الفريقان في دور الأربعة بعد عام 2012 عندما تعادلا سلبيا في الكونغو الديموقراطية وفاز الترجي 1-صفر إيابا في تونس، قبل أن يخسر النهائي أمام الأهلي المصري.

والتقى الفريقان في الدور النهائي لنسخة 2010 عندما فاز مازيمبي 5-0 ذهابا على أرضه وفرض التعادل 1-1 إيابا في تونس.