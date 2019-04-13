حسم الوداد الرياضي المغربي عبوره إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعدما تغلب على ضيفه حوريا الغيني 5-0 في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا مساء السبت في الدار البيضاء.

وكان الوداد تعادل ذهاباً السبت الفائت صفر-صفر على أرض الفريق الغيني.

سجل الأهداف وليد الكرتي (20) و(30) وعبد اللطيف نصير (34) ومحمد الناهيري (59) وزهير المترجي (85).

ويلتقي الوداد بطل النسخة مرتين آخرها 2017، في نصف النهائي مع ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي الذي أقصى الأهلي المصري.

سيطر الوداد على المباراة بالطول والعرض وكان كل شيء في الملعب واستعرض بتسجيل أهدافه الخمسة وقد بدأ المباراة بحماس كبير فيما خاض الشوط الثاني بوتيرة أقل بعدما ضمن الفوز والعبور.

وشهد اللقاء في دقائقه الاخيرة إصابة قاسية وخطيرة لحارس حوريا السنغالي خادم ندياي الذي خرج على الحمالة مباشرة إلى المستشفى دون أن تتضح نوعية إصابته، إنما خوف وبكاء زملائه عكس مدى خطورة الحالة.

مباراة الوداد وحوريا - التغطية التفصيلية لأهم أحداث اللقاء بالفيديو

نهاية المباراة الوداد 5-0 حوريا | الحكم الإثيوبي يعلن نهاية المباراة سريعاً بعد استئناف اللعب إثر توقف طويل، رغم تبقي وقت أكثر نظرا للوضع الدرامي للفريق الغيني الذي بات قلقاُ على حارسه ندياي كما لاعبو الوداد الذين حققوا المطلوب وحسموا التأهل عن جدارة إلى نصف النهائي لملاقاة ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

د85- تخلل الهدف الخامس إصابة خطيرة لحارس حوريا خادم ندياي الذي اصطدم بزميله اسوكو في محاولة التصدي للكرة الانفرادية ما استدعى استبداله اضطراريا وسط بكاء بعض من زملائه في الفريق وتضامن لاعبي الوداد وجماهيره مع الحارس السنغالي، وفي ظل استنفاذ التبديلات لعب المدافع موسى كمارا في حراسة المرمى.

د85- الوداد 5-0 حوريا | الهدف الخامس للوداد اثر انفراد زهير المترجي بعد سوء تفاهم واصطدام بين الحارس ندياي ومدافعه ايسوكو استثمره لاعب الوداد ليسجل في الشباك الخالية.

د80- الدقائق تمر ولاعبو الوداد يسعون لتمرير الوقت والخروج من اللقاء المحسوم بأقل الأضرار الممكنة، وتجلى ذلك بالاكتفاء بالتمريرات القصيرة وانخفاض المحاولات الهجومية الجدية ما سمح للاعبي حوريا بالتقدم إنما دون خطر.

د70- يبدو أن لاعبي الوداد لم يكتفوا بالرباعية فالضغط يتواصل وإن بوتيرة أخف وفي ظل هشاشة فريق حوريا وتفككه الواضح لن يكون مستبعداً تعزيز الفريق العربي للنتيجة.

د59- الوداد 4-0 حوريا | جملة كروية بدأت من ركلة ركنية يمينية لعب إثرها الكرتي كرة عرضية وصلت لمحمد الناهيري الذي روّض بإتقان وسدد كرة في الزاوية البعيدة عن الحارس الغيني.

د55- لا جديد في اللقاء رغم استحواذ الوداد المستمر إلا أن فورة الشوط الأول ليست هي نفسها في الثاني حيث بدا الفريق المضيف في شيء من الاسترخاء بعدما ضمن العبور منطقياً إلى نصف النهائي.

انطلاق الشوط الثاني

انتهاء الشوط الأول بتقدم كبير لبطل نسخة 2017 وداد الأمة بثلاثية نظيفة مستحقة عن جدارة بعد أداء مغربي رائع كانت نقطة قوته الأساسية عبر الرواق الأيمن الذي شهد معظم هجمات الفريق، إلى جانب تألق كبير لوليد الكرتي في الفعالية الهجومية والتحرك الذكي على غفلة من الدفاع الغيني.

د34- الوداد 3-0 حوريا | جملة رائعة تخللتها تمريرة حاسمة أخرى من محمد أوناجم إذ هيّأ أرضية إلى عبد اللطيف نصير الذي سدد مباشرة من حافة المنطقة كرة رائعة لا تصد ولا ترد مانحاً الفريق المغربي تقدماً ثلاثياً حسم به المباراة منطقياً مبكراً.

د31- الوداد 2-0 حوريا | رمية تماس تصل إلى محمد أوناجم على الميمنة الذي عكس عرضية طار لها المتألق وليد الكرتي واضعاً الكرة برأسه في الشباك الغينية.

د21- كاد حوريا أن يعادل الأرقام بهجمة مباغتة مستغلاً سوء تمركز لاعبي الوداد إلا أن الحارس أحمد التكناوتي تصدى ببراعة لتسديدة نيكييما مانعاً الضيوف من هدف محقق.

د20- الوداد 1-0 حوريا | تمريرة أمامية متقنة من العائد يحيى جبران للرائع وليد الكرتي الذي انفرد ووضع الكرة بمهارة مميزة في شباك الحارس السنغالي خادم ندياي.

د15- ضغط الوداد المبكر وعرضياته وركنياته المتعددة لم تسفر عن هدف سريع، ما شجع لاعبي حوريا الذين استوعبوا الفورة بعض الشيء، للتقدم أكثر ومبادرة الفريق المضيف بالهجمات الخطيرة.

د2- فرصة غير معقولة يهدرها الوداد عبر أشرف داري الذي سدد كرة رأسية مهولة تصدى لها الدفاع عن خط المرمى ثم ارتطمت بالعارضة قبل أن يتعامل معها الفريق الغيني.

د1- انطلاق المباراة بقيادة الحكم الإثيوبي تيسيما وسط حماس جماهيري وودادي كبيرين.

- دقائق قليلة على انطلاق اللقاء أمام مدرجات رهيبة ممتلئة عن بكرة أبيها ولا مكان لموطئ قدم فيها.

تشكيلتا الوداد وحوريا الرسميتان

تتابعون معنا هنا التغطية الحية لمباراة الوداد وحوريا لحظة بلحظة لأهم أحداث اللقاء لا سيما الأهداف ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، علماً أن الذهاب انتهى بالتعادل السلبي.