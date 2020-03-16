دوالا الكاميرونية تستضيف نهائي دوري أبطال أفريقيا والرباط نهائي كأس الاتحاد

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اليوم الاثنين أنه اختار مدينة دوالا الكاميرونية مسرحا لنهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم موسم ٢٠١٩-٢٠٢٠.

كما أعلن عن اختياره مدينة الرباط المغربية مسرحاً لنهائي كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وذكر الحساب الرسمي لكاف عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: " ملعب جابوما في مدينة دوالا الكاميرونية سيستضيف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 29 أيار/مايو المقبل".

وأوضح الكاف في بيان انه اختار المدينتين بناء على تقييم أخذ في الاعتبار معايير عدة، منها "البنى التحتية والإقامة والتجهيزات الطبية".

🚨 IMPORTANT UPDATE



Japoma Stadium in Douala, Cameroon will stage the 2019/20 #TotalCAFCL final on May 29 pic.twitter.com/EqLnd5OcFh — CAF (@CAF_Online) March 16, 2020

وكان (كاف) كشف عن ثلاث دول مرشحة لتنظيم المباراة النهائية، وهي المغرب وتونس والكاميرون، قبل أن يعلن إسناد تنظيم المباراة للأخيرة.

ويشهد الدور نصف النهائى للبطولة مواجهتين عربيتين حيث يلتقى النادي الأهلي المصري مع نظيره الوداد المغربي بينما يواجه فريق الزمالك المصري فريق الرجاء المغربي.

من جهة أخرى، أعلن الاتحاد الإفريقي، عن إسناد تنظيم المباراة النهائية لكأس الاتحاد الإفريقي للعاصمة المغربية الرباط.

وقال الاتحاد عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "ملعب مولاي عبد الله" بالعاصمة المغربية الرباط سيستضيف المباراة النهائية للبطولة، والتي ستقام يوم 24 من أيار/مايو المقبل.

🚨 IMPORTANT UPDATE



Prince Moulay Abdellah Stadium in Rabat, Morocco will stage the 2019/20 #TotalCAFCC final on May 24. pic.twitter.com/NvOAa2jV1y — CAF (@CAF_Online) March 16, 2020

وكان المغرب هو البلد الوحيد المرشّح لاستضافة المباراة النهائية للبطولة.

وتجمع مواجهتي ذهاب الدور نصف النهائي للبطولة يوم الثالث من أيار/مايو بين بيراميدز المصري وحوريا كوناكري الغيني، ونهضة بركان المغربى بمواطنه حسنية أغادير، على أن تقام مباراتي الإياب يوم العاشر من الشهر ذاته.

ويجري نهائي دوري أبطال أفريقيا في ٢٩ أيار/مايو، فيما من المقرّر أن يجري نهائي كأس الاتحاد في ٢٤ من الشهر ذاته.