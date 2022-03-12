واستهل الفريق المغربي المواجهة بشكل جيّد إذ بادر بافتتاح النتيجة في الدقيقة 19 عبر مهاجمه حميد أحداد.

إلاّ أن الفريق الغيني استعاد زمام الأمور وتمكّن من قلب الموازين سريعاً بتوقيعه لهدفين بواسطة البوركينابي أوسانسي مانديلا (26) وياكوبا باري (28 من ركلة جزاء).

ورغم الفرص السانحة للتسجيل من الجانبين فقد بقيت النتيجة على حالها حتّى صافرة النهاية.

وهي الهزيمة الأولى للرجاء في دور المجموعات هذا الموسم بعد أنّ حقق العلامة الكاملة في المراحل الثلاث الماضية بفوزه توالياً على أمازولو الجنوب إفريقي ووفاق سطيف الجزائري وحوريا الغيني (ذهاباً) بذات النتيجة (1-0) ليتجمّد رصيده عند 9 نقاط في الصدارة.

في المقابل حقّق حوريا فوزه الأول في المجموعة بعد خسارته أمام كل من وفاق سطيف (1-0) وأمازولو (1-0) والرجاء (1-0) ليرفع رصيده إلى 3 نقاط في المرتبة الرابعة.