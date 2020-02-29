حوار شيّق بين علي معلول ونبيل معلول ووائل جمعة بعد فوز الأهلي على صنداونز من قبل beIN SPORTS February 29, 2020 19:41 2:30 دقيقة حذر التونسي علي معلول نجم الأهلي المصري من مباراة العودة، قبل أن يدخل في حوار شيّق مع مدربه السابق نبيل معلول وأسطورة القلعة الحمراء وائل جمعة. الأهلي المصري نبيل معلول وائل جمعة علي معلول -آخر الفيديوهات 4:50 دقيقة ملخص مباراة هوفنهايم وبايرن ميونيخ 3:59 دقيقة دورتموند يواصل صحوته ويستمر في الضغط على لايبزيغ 0:16 دقيقة تأجيل مباراتي العين والشارقة مع السد والدحيل 2:15 دقيقة غومبير يتألق وسندستيد تحرز المركز الأول 0:33 دقيقة ألبا ضمن قائمة برشلونة التي ستخوض الكلاسيكو 0:48 دقيقة بايرن يقسو على هوفنهايم في مباراة عكرتها العنصرية 2:57 دقيقة طارق زينل يكشف عن سر توقعه فوز سابالينكا باللقب 1:29 دقيقة سابالينكا: إنه فوز خاص في أجواء رائعة 1:28 دقيقة كفيتوفا: "أتمنى أن أكون أفضل في المرة القادمة" 3:14 دقيقة تشيلسي يتعثر بالتعادل أمام بورنموث