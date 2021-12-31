حصاد 2021: الأهلي يواصل التألق والرجاء يظفر بكأس الاتحاد من قبل beIN SPORTS December 31, 2021 22:40 3:01 دقيقة حصد الأهلي المصري لقب دوري أبطال إفريقيا وكأس السوبر الذي أقيم في الدوحة فيما ظفر الرجاء الرياضي بلقب كأس الاتحاد الإفريقي. تقارير إخبارية الأهلي المصري الرجاء الرياضي -آخر الفيديوهات 3:01 دقيقة الأهلي يواصل التألق والرجاء يظفر بكأس الاتحاد 0:43 دقيقة حصاد 2021: بطولة العالم للبادل في الدوحة 3:04 دقيقة حصاد 2021: عام استثنائي للنجمة التونسية أنس جابر 1:19 دقيقة حصاد عام 2021 في الرياضات الميكانيكية 3:19 دقيقة حصاد 2021: كوبا أميركا تبتسم لميسي ورفاقه 2:24 دقيقة اليورو من نصيب إيطاليا وفرنسا تحرز لقب دوري الأمم 3:21 دقيقة ميركاتو من الحجم الثقيل لباريس سان جيرمان 3:33 دقيقة حصاد 2021: قطر ترفع الجاهزية قبل انطلاق المونديال 2:58 دقيقة حصاد 2021: كريستيانو رونالدو يعود إلى بيته 5:04 دقيقة حصاد 2021: بطولة كأس العرب من الألف إلى الياء