وكان النجم الساحلي قريباً من تحقيق الفوز بعد أن تقدم بهدف سجله الإيفواري سليمان كوليبالي في الدقيقة 14 لكن الفريق البوتسواني عدّل في الوقت القاتل (90+1) بواسطة اللاعب تهابانغ سيسينيي.

ويملك النجم الساحلي نقطتين فيما جمع جوانينغ غالاكسي نقطة وحيدة.

