جبران: "فوز صعب ولم يرشحنا أحد للتتويج" من قبل beIN SPORTS May 30, 2022 23:54 1:43 دقيقة قال كابتن الوداد الرياضي المغربي يحيى جبران إن الفوز على الأهلي المصري 2-0 في نهائي دوري أبطال إفريقيا كان صعباً، وأن أحداً لم يرشح فريقه للظفر باللقب. دوري أبطال أفريقيا الأهلي المصري الوداد الرياضي يحيى جبران -آخر الفيديوهات 1:43 دقيقة جبران: "فوز صعب ولم يرشحنا أحد للتتويج" 2:29 دقيقة وليد الركراكي: "اليوم كنا ريال مدريد" 4:45 دقيقة ليلة ساحرة للاعبي الوداد بعد الظفر بلقب الأبطال 1:10 دقيقة المترجي يتحدث عن فوز الوداد بلقب أبطال إفريقيا 4:20 دقيقة المترجي يقود الوداد للتتويج بدوري أبطال إفريقيا 0:32 دقيقة منتخب لاروخا يبدأ معسكره التدريبي 4:04 دقيقة دراسة أحداث ملعب فرنسا في نهائي دوري الأبطال 19:24 دقيقة آخر الأخبار حول نهائي دوري أبطال إفريقيا 0:38 دقيقة سانت إيتيان يدين أحداث الشغب ويعلن فتح تحقيق 1:03 دقيقة تشيلسي يعلن اكتمال عملية بيع النادي