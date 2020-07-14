

وأوضح فضل في تصريحات صحفية صباح الثلاثاء، أن الطلب المقدم للكاف جاء بعد الحصول على الضوء الأخضر من الحكومة المصرية، التي سمحت في وقت سابق بعودة منافسات الدوري المحلي بدءً من السادس من الشهر المقبل.

استعداد تونسي لاستضافة النهائي

في المقابل أكد "هشام بن عمران"، عضو الاتحاد التونسي لكرة القدم ورئيس لجنة المنتخبات، أن اتحاد بلاده لديه رغبة في تنظيم نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال بن عمران في تصريحات تليفزيونية إن الاتحاد التونسي لديه رغبة في تنظيم نهائي دوري أبطال إفريقيا ومستعد لاستضافة باقي مباريات البطولة.

واعتبر بن عمران أن الحديث عن الحضور الجماهيري في مباريات البطولة سابق لأوانه.