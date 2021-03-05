

ولا تخدم النتيجة مسعى أي من الفريقين في بلوغ الدور ربع النهائي، إذ رفع الهلال رصيده إلى نقطتين في المركز الثاني مؤقتاً بفارق الأهداف أمام مازيمبي الكونغولي الديمقراطي، وبفارق أربع نقاط خلف ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي المتصدر، بينما يتذيل بلوزداد ترتيب المجموعة بنقطتين أيضاً.

ويلتقي السبت مازيمبي مع ضيفه ماميلودي في قمة المجموعة.

وتقاسم الفريقان السيطرة على الشوط الأول مع أفضلية نسبية للفريق السوداني الذي تقدم مبكراً، عندما مرّر الحارس الجزائري توفيق موسوي الكرة خاطئة فقطعها أبو عقلة عبدالله برأسه لتصل إلى محمد عبد الرحمن الذي تلاعب بالمدافع سفيان بوشار وسدّد في الشباك من بين ساقي الحارس موسوي (3).



وكاد الفريق الضيف ان يعزز تقدمه إلا أنّ رأسية سعيد أحمد مرت بجانب المرمى (11).

وانتظر الفريق المضيف حتى الدقيقة 20 ليهدد مرمى الهلال برأسية شمس الدين نساخ لكنها مرت بجانب المرمى، ثم لاحت فرصة مواتية للسودانيين لمضاعفة النتيجة إلا أنّ عيد مقدم أخطأ الشباك وهو مواجه للمرمى (26).

وتحرّك الفريق الجزائري لا سيما عبر نجمه أمير سعيود الذي أهدر فرصة التعادل عندما مرت تسديدته بجوار القائم الأيمن (38)، وبعد خمس دقائق أدرك بلوزداد التعادل عندما وصلت الكرة الى زين بولخوة فسددها قوية ليتصدى لها الحارس علي أبو عشرين، إلا أنها عادت إلى سمير عيبود فمررها إلى البنيني مرسيلين كوكبو الذي سجلها بكعب قدمه في المرمى الخالي (43).

وبدا الفريقان متحفظين في الشوط الثاني، وكان الفريق الجزائري الطرف الأفضل إلا أنه واجه صعوبة بالغة في اختراق التكتل الدفاعي للهلال، وحاول المدربان تنشيط فريقيهما.

وتابع شباب بلوزداد ضغطه، فأثمر عن ركلة جزاء احتسبها الحكم السنغالي ماكيتي نداي بسبب دفع من مدافع الهلال سموأل مرغني على بولحوال الذي انبرى لها بنفسه، لكنه سددها خارج المرمى وأهدر فريق منح فريقه الانتصار (90+1).