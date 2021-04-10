متابعة - فراس بن أحمد

وفي المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب حمادي العقربي برادس، افتتح نسيم بن خليفة التسجيل للفريق التونسي في الدقيقة 31 ثم أدرك عبد النور بلخير التعادل للضيوف في الدقيقة 68.

وعلى استاد القاهرة الدولي، دك الزمالك حصون تونغيث برباعية مقابل هدف وحيد.

وسجل كل من محمود حمدي الونش (16 و41) ومروان حمدي (25 و38) أهداف الفريق المصري فيما دوّن بابا عثمان ساكو هدف الفريق السنغالي الوحيد في الدقيقة 48.

ويحتل الترجي صدارة المجموعة بـ11 نقطة ومولودية الجزائر في مركز الوصافة بـ9 نقاط والزمالك ثالثاً بـ8 نقاط وتونغيث متذيلاً للترتيب بـ4 نقاط.

الترجي ومولودية الجزائر | الزمالك وتونغيث - التفاصيل والأحداث

نهاية المباراة بين الترجي ومولودية الجزائر بالتعادل الإيجابي 1-1 يُخرج الزمالك المصري، الفائز على تونغيث 4-1، من دوري أبطال إفريقيا.

بطاقة العبور الثانية في هذه المجموعة تعود إلى مولودية الجزائر

دق 69 الترجي ومولودية الجزائر| عبد النور بلخير يدرك التعادل لمولودية الجزائر (1-1)

دق 60 الترجي ومولودية الجزائر| الفريق الجزائري يصعد للهجوم من أجل إدراك التعادل واسترجاع بطاقة التأهل.

دق 58 الترجي ومولودية الجزائر| بن شريفية يمنع المولودية من إدراك التعادل بعد صده لكرة حشود

مباراة الزمالك وتونغيث | الهدف الأول للفريق السنغالي في الدقيقة 48 بواسطة بابا عثمان ساكو (4-1).

دق 54 الترجي ومولودية الجزائر| هدف أبيض للفريق الجزائري، الفريوي في موضع تسلل

عودة مباراة الترجي ومولودية الجزائر في شوطها الثاني

الزمالك يحقق المطلوب في الشوط الأول بتقدم مستحق على تونغيث (4-صفر) ويقترب من ربع النهائي.

نهاية الشوط الأول في ملعب حمادي العقربي برداس بتقدم الترجي على مولودية الجزائر بهدف لصفر.

دق 46 الترجي ومولودية الجزائر| رأسية الفريوي لاعب المولودية تضيع طريق الشباك

دق 45 الترجي ومولودية الجزائر| الخنيسي اقترب من إضافة الثاني لفريق باب سويقة بعد تصويبة صدها ببراعة حارس المولودية

مباراة الزمالك وتونغيث | محمود حمدي الونش يسجل هدفه الثاني في المباراة والهدف الرابع للفريق المصري (4-صفر) في الدقيقة 40.

مباراة الزمالك وتونغيث | مروان حمدي يسجل الهدف الثالث في شباك تونغيث (3-صفر) في الدقيقة 37.

النتيجة الآنية الحاصلة في ملعب رادس وفي القاهرة توصل الزمالك المصري إلى ربع النهائي صحبة الترجي

دق 32 الترجي ومولودية الجزائر| نسيم بن خليفة يفتتح التسجيل للترجي (1-صفر)

مباراة الزمالك وتونغيث | الزمالك يضيف الهدف الثاني في مرمى الفريق السنغالي، مروان حمدي في الدقيقة 25 (2-صفر)

دق 22 الترجي ومولودية الجزائر| المولودية يحاول رويداً رويداً أن يتجاوز الوازع الدفاعي من خلال نقلات قصيرة بين لاعبيه لمحاولة تخفيف الضغط

مباراة الزمالك وتونغيث | الزمالك يفتتح التسجيل في الدقيقة 16 بواسطة محمود حمدي الونش (1-صفر)

مباراة الزمالك وتونغيث | لا جديد في مباراة القاهرة، التعادل السلبي بين الفريقين

دق 10 الترجي ومولودية الجزائر| الفريق التونسي يبسط سيطرته على المواجهة في بداياتها وسط تكتل دفاعي من الفريق الجزائري.

دق 01 الترجي ومولودية الجزائر| رأسية الخنيسي مهاجم الترجي كادت أن تسكن الشباك.

بداية مباراة ملعب حمادي العقربي برادس بين الترجي الرياضي ومولودية الجزائر بقيادة الحكم الحكم الجنوب إفريقي فيكتور غوميز.