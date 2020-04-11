تأجيل نصف نهائي أبطال افريقيا وكأس الاتحاد

وجاء في بيان الاتحاد القاري "في ضوء المخاوف المتزايدة والطبيعة المتطورة لكوفيد-19، قررت لجنة الطوارئ ارجاء المباريات التالية حتى اشعار آخر: نصف نهائي دوري أبطال افريقيا وكأس الاتحاد الافريقي" ذهاباً بين 1 و3 أيار/مايو وإياباً بين 8 و10 أيار/مايو، و"تصفيات كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة".

وكان من المقرر أن يقام الدور نصف النهائي لدوري الأبطال في الأول من أيار/مايو والثامن منه، وذلك بين الرجاء الرياضي المغربي والزمالك المصري من جهة، والوداد البيضاوي المغربي والأهلي المصري من جهة أخرى.

أما الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد، فمن المقرر أن يقام في الثالث من أيار/مايو والعاشر منه، ويجمع بين نهضة بركان وحسنية أكادير المغربيين من جهة، وبيراميدز المصري وحوريا كوناكري الغيني من جهة أخرى.

وأضاف الاتحاد القاري أن "جدولا جديداً سيتم الاعلان عنه في الوقت المناسب. وفي الوقت عينه، يراقب الاتحاد الافريقي الوضع عن كثب، ويعمل مع الجهات المعنية على غرار منظمة الصحة العالمية بشأن تأثير الفيروس على القارة".

وكان الاتحاد الإفريقي (كاف) اختار منتصف الشهر الماضي مدينة دوالا الكاميرونية لاستضافة المباراة النهائية لمسابقة دوري الأبطال، والرباط (ملعب الأمير مولاي عبدالله) لنهائي كأس الاتحاد (الكونفدرالية).

وسيكون هذا الموسم الأول الذي تختتم فيه المسابقتان بمباراة نهائية واحدة بدلا من دور نهائي من ذهاب وإياب، وذلك بموجب قرار اتخذه الاتحاد القاري في صيف العام الماضي.



