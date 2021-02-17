وتأجلت المباراة للمرة الأولى بسبب رفض السلطات المغربية دخول الفريق الجنوب إفريقي بسبب قيود متعلقة بفيروس كورونا ليقرر بعدها الكاف إقامتها في القاهرة في التاسع عشر من الشهر الجاري إلا أن كايزر واجه صعوبات متعلقة بالسفر إلى مصر مما دفع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إلى تأجيل المباراة للمرة الثانية.

