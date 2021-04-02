متابعة: مازن الريس

حصد شباب بلوزداد الجزائري فوزاً ثميناً من ضيفه مازيمبي القادم من الكونغو الديمقراطية 2-0 يوم الجمعة في المرحلة الخامسة من مباريات المجموعة الثانية لدوري أبطال أفريقيا.

ودخل شباب بلوزداد مباراته مع مازيمبي تحت ضغوط جمّة نظراً لفشله بحصد أي فوز في المجموعة قبل صافرة البداية.

وبعد شوط أول باهت تحسن أداء شباب بلوزداد تدريجياً في الثاني حتى بلغ ذروته في آخر 20 دقيقة لكن الهدف الأول أتى قبل ست دقائق من النهاية بفضل البديل أمير سعيود (84) قبل أن يضيف البديل الآخر يوسف بشو الهدف الثاني بعد دقيقتين فقط (86).

وعزز شباب بلوزداد فرصه بالتأهل بعدما رفع رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني بفارق نقطتين عن الهلال السوداني الثالث بينما خرج مازيمبي رسمياً من المسابقة بعدما توقف رصيده عند نقطتين قبل مرحلة وحيدة من نهاية دور المجموعات.

مباراة بلوزداد ومازيمبي - التغطية الخاصة

هدف (86): بشو يؤمن فوز شباب بلوزداد بعد عمل جماعي رائع.

هدف (84): سعيود يمنح التقدم لصالح شباب بلوزداد من ضربة رأس.

(81) مطالبة جديدة بركلة جزاء من شباب بلوزداد والحكم يأمر باستمرار اللعب.

(77) مطالبة لاعبي شباب بلوزداد بركلة جزاء لا تلقى أذاناً صاغية من الحكم.

(75) شمس الدين يضيع فرصة هدف محقق من ضربة رأس.

(72) الحظ يعاند البديل أمير سعيود والنتيجة ما زالت بيضاء بالتعادل دون أهداف.

(51) بلخير يخترق دفاعات مازيمبي مجدداً لكن محاولته تتوقف عند حدود منطقة الجزاء.

انطلاق الشوط الثاني من مباراة بلوزداد ومازيمبي.

(45) بلخير يرد بتسديدة من داخل منطقة الجزاء تنحرف عن مرمى الحارس المالي مونكورو.

(44) أرسين زولا كان قريباً من وضع مازيمبي في المقدمة إلا أن الكرى جاءت فوق المرمى.

(30) بلخير يخترق دفاعات مازيمبي لكن تسديدته تخطئ المرمى.