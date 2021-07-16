باكستر يأمل تحقيق المفاجأة أمام الأهلي من قبل beIN SPORTS July 16, 2021 22:47 0:35 دقيقة أكد ستيوارت باكستر مدرب فريق كايزر تشيفس الجنوب إفريقي أنّ مباراة َ النهائي ستكون شيئاً خاصاً له، مبيناً أنّ اللاعبين فاجئوا الجميع بمستواهم على أمل تحقيق مفاجأة أخرى أمام الأهلي في النهائي. مقابلات دوري أبطال أفريقيا الأهلي المصري نهائي دوري أبطال أفريقيا كايزر تشيفس -آخر الفيديوهات 0:35 دقيقة باكستر يأمل تحقيق المفاجأة أمام الأهلي 0:43 دقيقة موسيماني يؤكد جاهزية الأهلي لمواجهة كايزر 0:44 دقيقة موهريتش يفوز بالمرحلة التاسعة عشرة من طواف فرنسا 0:38 دقيقة بينيتيز يتحدث عن إمكانياته وسبب عودته إلى إنكلترا 0:50 دقيقة نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 في إسطنبول 7:41 دقيقة فعاليات ترويجية لمباريات "العنابي" بمدينة هيوستن 0:31 دقيقة بوروسيا دورتموند يستهل تحضيراته للموسم الجديد 0:53 دقيقة أنشيلوتي راض عن استعدادات لاعبي ريال للموسم الجديد 0:57 دقيقة ساكا يوجّه رسالة لمواقع التواصل الاجتماعي 0:26 دقيقة جيرو يخضع للفحوصات الطبية تمهيداً لانتقاله لميلان