

وسجّل الكونغولي كازادي كاسينغو (14) ويحيي جبران (58 من ركلة جزاء) هدفي الفريق المغربي في حين وقّع هيرينيلسون دي كارمو (22) وداني (45) هدفي نظيره الأنغولي.

وضمن نفس المجموعة حجز ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي بطاقة العبور إلى ربع النهائي بفوزه الغالي على ضيفه اتحاد الجزائر بهدفين لهدف.

وسجّل للفريق جنوب إفريقي كل من تابيلو مورينا (36) وسيبوسيسو فيلاكازي (45) في حين وقّع أيمن محيوس هدف الفريق الجزائري (45).

وعزّز صنداونز صدارته للمجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط في حين رفع الوداد الوصيف رصيده إلى 6 نقاط.

أما اتحاد الجزائر فقد حل ثالثاً برصيد نقطتين بفارق الأهداف عن بيترو أتلتيكو.

