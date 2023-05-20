الوداد يكثّف تحضيراته لمواجهة صنداونز من قبل beIN SPORTS May 20, 2023 11:05 2:34 دقيقة قبل رحلته إلى بريتوريا لمواجهة نادي صنداونز في إياب دور النصف النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، كثّف نادي الوداد تحضيراته لتجاوز نتيجة التعادل ذهاباً في الدار البيضاء. تقارير إخبارية دوري أبطال أفريقيا ماميلودي صنداونز الوداد -آخر الفيديوهات 3:06 دقيقة آرسنال لاستعادة توازنه من بوابة نوتنغهام فورست 0:22 دقيقة النهضة بطلاً للدوري العماني للمرة الرابعة 0:25 دقيقة الكويت يحافظ على لقبه 2:34 دقيقة الوداد يكثّف تحضيراته لمواجهة صنداونز 0:47 دقيقة منتخب السنغال يحرز كأس أمم إفريقيا تحت 17 عاماً 2:07 دقيقة محمد مجدي أفشة: "نطمح للقب 11 في دوري الأبطال" 0:36 دقيقة بونغوندا يقود قاديش لانتصار ثمين على بلد الوليد 2:21 دقيقة مروان عطية يتحدّث عن سر تألقه مع الأهلي 2:38 دقيقة الأهلي يتأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا 4:23 دقيقة ليون يقلب تأخره إلى فوز مهم على موناكو