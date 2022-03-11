وجاء هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء نفذها اللاعب يحيى جبران بنجاح (48).

ويحتل الوداد صدارة المجموعة بـ9 نقاط (4 مباريات) فيما يأتي بيترو أتلتيكو الأنغولي في مركز الوصافة بـ7 نقاط (3 مباريات) والزمالك ثالثاً بنقطتين و ساغرادا إسبيرانسا في المركز الأخير بنقطة.



مباراة الزمالك والوداد الرياضي - التفاصيل والأحداث

نهاية المباراة بفوز الوداد على مضيفه الزمالك 1-صفر.

دق 64: زيزو ينفذ كرة ثابتة والحارس المغربي يبعدها بصعوبة.

الوداد يقدم مباراة تكتيكية رائعة جداً.

الزمالك يحاول الوصول إلى مرمى التكناوتي

بعد هدف الوداد، المواجهة أصبحت حماسية جداً

دق 48: يحيى جبران ينجح في تسجيل ركلة الجزاء للوداد (1-صفر)

عودة المباراة في شوطها الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

دق 44: زيزو حاول بلمسة فنية ركن الكرة في شباك الوداد لكن كرته مرت بعيدة.

دق 28: كرة ثابتة من عطية الله ومحاولته تمر فوق الخشبات الثلاثة لمرمى أبو جبل

دق 19: الشباك المغربية خالية تماماً.. رأسية السعيد تمر فوق المرمى

الزمالك يسيطر على البدايات في المقابل الوداد يحاول إغلاق الممرات بالانتشار الجيد.

دق 7: التكناوتي يتألق في مناسبة أولى أمام رأسية السعيد وفي مناسبة ثانية أمام محاولة زيزو.

المباراة تندرج ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة.

بداية "القمّة العربية" على استاد القاهرة الدولي.

التشكيلة الأساسية

الزمالك

أبو جبل (حارس مرمى)، محمود علاء، محمود الونش، حمزة المثلوثي، أحمد فتوح، إمام عاشور، أحمد روقا، أحمد زيزو، يوسف أوباما، أشرف بنشرقي، عمر السعيد.

الوداد

أحمد رضا التكناوتي (حارس مرمى)، أشرف داري، يحيى عطية الله، أيوب العملود، أمين فرحان، يحيى جبران، جلال الداودي، رضا الجعدي، أيمن الحسوني، زهير المترجي، جاي مبينزا.