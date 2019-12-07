على ملعب "محمد الخامس" في الدار البيضاء، حاول الوداد كثيراً اختراق دفاعات صن داونز بكل الطرق غير أنّه لم يفلح في ظل تماسك ضيفه الذي انتهج أسلوب الهجمات المرتدة الخاطفة، ليسقط بالتالي الفريق المغربي للمرة الثانية توالياً في التعادل بعد الأول الذي خرج به من ميدان اتحاد العاصمة الجزائري (1-1).

وفي المجموعة ذاتها، سقط اتحاد الجزائر هو الآخر في فخ التعادل الثاني على التوالي وكان أمام مضيفه بترو أتلتيكو 1-1 على ملعب "سيداد إينيفارسيتاريا" في لواندا.

وكان الاتحاد البادئ بالتسجيل عبر زكريا بنشاعة (54)، وأدرك توني ريبيرو التعادل لبترو أتلتيكو (64).

بهذه النتائج المسجلة، واصل ماميلودي صن داونز (بطل نسخة 2016) تزعمه للمجموعة برصيد 4 نقاط تاركاً الوصافة للثنائي العربي اتحاد العاصمة والوداد (بطل عامي 1992 و2017) برصيد نقطتين في حين بقي بترو أتلتيكو الأنغولي متذيلاً برصيد نقطة يتيمة.