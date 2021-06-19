الوداد يستقبل كايزر تشيفس في ذهاب نصف النهائي من قبل beIN SPORTS June 19, 2021 12:13 3:10 دقيقة يستقبل الوداد المغربي كايزر تشيفس الجنوب إفريقي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، فريقُ القلعة الحمراء يدرك جيدا أهمية َ تحقيق انتصارٍ كبير على حساب الضيف الجنوب إفريقي. تقارير إخبارية الوداد البيضاوي دوري أبطال إفريقيا كايزر تشيفس -آخر الفيديوهات 1:16 دقيقة توقعات بفرض مزيد من التدابير الاحترازية في اليابان 2:23 دقيقة ليبيا تواجه السودان في تصفيات كأس العرب 3:10 دقيقة الوداد يستقبل كايزر تشيفس في ذهاب نصف النهائي 1:24 دقيقة بوغبا يتحدث عن مشاركة فرنسا في يورو 2020 3:17 دقيقة مواجهة مرتقبة بين إسبانيا وبولندا 4:40 دقيقة فرنسا تواجه المجر بهدف ضمان التأهل إلى ثمن النهائي 3:17 دقيقة مباراة الترجي والأهلي - التغطية الخاصة 3:49 دقيقة مباراة البرتغال وألمانيا - التغطية الخاصة 1:02 دقيقة كوريا: "من المهم تحقيق الفوز في هذه المباراة" 1:03 دقيقة روميرو يشيد بما وجده من رفاقه في المنتخب