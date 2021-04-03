وأكمل المضيف المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد حارس مرماه النيجيري دانيال أكبيي في الدقيقة الحادية والأربعين.

نقص عددي لم يمنع كايزر شيفس من الظفر بنقاط المباراة بهدف أحرز برنارد باركر في الدقيقة الثامنة والأربعين.. ليحافظ الفريق الجنوب إفريقي على حظوظه كاملة في مرافقة الوداد نحو دور الثمانية.

وخاض الوداد اللقاء بتشكيلة احتياطية بالكامل، كما غاب المدير الفني التونسي فوزي البنزرتي (71 عاماً) تخوفا من السلالة المتحورة لفايروس كورونا كما انه سيتلقى الجرعة الثانية من اللقاح غدا الأحد، إذ قاد الفريق المدرب المساعد محمد بنشريفة، الذي أدار اللقاء بطريقة ممتازة.

ولعب الفريق بجماعية لم تترك الفرصة للفريق المضيف في تهديد مرمى الحارس عيسى السيودي، إلا من تسديدات بعيدة لم تشكل الخطورة وابرزها ليبوغانغ مانياما التي مرت بجانب المرمى (9)، وأخرى لهابي ماشياني لم يجد السيودي صعوبة في السيطرة عليها (16).

واستمر الاستحواذ النسبي على الكرة لكايزر شيفس، إلا أن رجال المدرب غافين هانت لم يتمكنوا من اختراق الدفاع الفريق المغربي الذي اعتمد على المرتدات السريعة لا سيما عبر الجناح السريع بديع أووك.

وتعرض كايزر لضربة كبيرة بعد طرد حارس مرماه النيجيري دانييل أكبيي للمسه الكرة خارج منطقة الجزاء، فاضطر الفريق لمتابعة اللقاء منذ الدقيقة 44 بعشرة لاعبين، وسدد سفيان المودن كرة قوية من ركلة حرة مباشرة لامست القائم الأيمن في طريقها الى خارج الملعب (45+1).

وفاجأ أصحاب الأرض ضيوفهم سريعاً مع انطلاق الشوط الثاني بافتتاح التسجيل برأسية برنارد باركر خدعت الحارس السيودي اثر عرضية متقنة من نكوسينغيفيلي نكغوبو وارتمت برأس المدافع محمد فرحان(47)، وهذا الهدف الأول الذي يهز شباك متصدر الدوري المغربي في دور المجموعات.

ولم يستغل زهير المترجي الارتباك في الدفاع الجنوب أفريقي وسدد كرة خارج الشباك وهو بوضعية مواجهة للمرمى (55)، وأطلق بدر كدارين تسديدة صاروخية من بعيد أنقذها الحارس البديل ايتوميلينغ كوني قبل ان تخترق سقف مرماه (71)، وأشهر الحكم الإنذار الثاني بوجه اللاعب الصربي سمير نوركوفيتش ليتابع كايزر اللقء بتسعة لاعبين (89)، من دون ان يستغل الفريق المغربي هذا التفوق العددي.

وفي المجموعة عينها، تغلب حوريا كوناكري الغيني على مضيفه بترو أتلتيكو الأنغولي 1-صفر في لواندا. وسجل الهدف الوحيد سيكو كامارا برأسه اثر ركلة حرة نفذها سيبي بافور (2). وسيطر الفريق المضيف على المجريات إلا أنه فشل في الوصول الى مرمى حوريا.

ويتصدر الوداد المجموعة بعشر نقاط أمام حوريا بثماني نقاط والذي يتفوق على كايزر شيفس بفارق المواجهات، وبترو رابعاً بنقطة وحيدة. ويلتقي في الجولة الأخيرة في العاشر من نيسان/أبريل الجار حوريا مع ضيفه كايزر شيفس، والوداد مع بترو أتلتيكو في الدار البيضاء.