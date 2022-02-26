واحتفل الوداد بعودة جمهوره إلى مدرجات ملعب "محمد الخامس" في الدار البيضاء، بعد انقطاع دام سنتين بسبب الإجراءات المتخذة من السلطات المغربية ضد فيروس كورونا، وأهداه انتصاراً ثميناً على حساب العملاق المصري في "قمّة" عربية أوفت بوعودها.

وسجّل أهداف الوداد كل من زهير المترجي (27) وأمين فرحان (37) ويحيى جبران (88).

في المقابل وقّع أحمد سيد زيزو هدف الزمالك الوحيد (3).

ورفع الفريق المغربي رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني بفارق نقطة عن المتصدّر بيترو أتلتيكو الأنغولي الفائز اليوم أيضاً على مواطنه ساغرادا إسبيرنسا متذيل الترتيب (نقطة) بهدف دون رد.

وتجمّد رصيد الفريق المصري الذي واصل رحلة البحث عن أول انتصاراته في دور المجموعات هذا الموسم عند نقطتين في المرتبة الثالثة.

تفاصيل المباراة

نهاية المباراة: الوداد (3-1) الزمالك

الدقيقة 88: يحيى جبران يوقّع ثالث أهداف الوداد بعد هجمة عكسية رائعة (3-1).

الاندفاع البدني سيّد الموقف. لا جديد يُذكر على مستوى النتيجة !

المدرب الفرنسي لنادي الزمالك باتريس كارتيرون يُقحم الثنائي عمر السعيد والمغربي محمد أوناجم بدلاً من الجزيري وشيكابالا (62).

الزمالك يحاول الاستحواذ على الكرة وحبك الهجمات الخاطفة لإدراك التعادل.

المباراة باتت مفتوحة على جميع الاحتمالات مع تبادل الفريقين للهجمات.

الدقيقة 49: تصويبة "صاروخية" من المترجي تمرّ بجانب مرمى أبو جبل.

بداية حذرة من الفريقين في الشوط الثاني.

الزمالك مُطالب بالعودة على مستوى النتيجة أما الوداد فسيبحث عن تأمين الانتصار.

بداية الشوط الثاني: الوداد (2-1) الزمالك

نهاية الشوط الأول: الوداد (2-1) الزمالك

الدقيقة 46: أبو جبل ينقذ الزمالك من هدف ثالث لينتهي الشوط الأول بتقدّم الوداد (2-1).

الدقيقة 42: زيزو كاد يكرّر صنيعه بعدما سدّد بقوّة من خارج منطقة الجزاء نحو مرمى التكناوتي الذي تصدّى هذه المرّة بثبات.

الدقيقة 37: أمين فرحان يبصم على هدف في غاية الروعة ويمنح الوداد التقدّم بلقطة فنية ملفتة (2-1).

الدقيقة 36: أبو جبل يحرم مبينزا من تسجيل ثاني أهداف الوداد.

الدقيقة 27: ضغط الوداد يُثمر هدفاً. زهير المترجي يعادل الكفّة لأصحاب الأرض (1-1).

التسرّع يطغى على لعب الوداد الذي ينشد العودة في أجواء المواجهة وتعديل الكفّة بشكل غير مدروس.

الزمالك أكثر تنظيماً وانتشاراً على الميدان إلى حدود الدقيقة 15.

الدقيقة 6: الكونغولي مبينزا يمرّ بجانب تعديل الكفّة للوداد من رأسية مخادعة علت مرمى الحارس محمد أبو جبل.

الدقيقة 3: أحمد سيد زيزو يفتتح النتيجة لمصلحة الزمالك من تسديدة قوية رائعة من خارج منطقة الجزاء.

الدقيقة 2: التونسي سيف الدين الجزيري كاد يباغت حارس مرمى الرجاء أحمد رضا التكناوتي لو لا تدخّل الدفاع المغربي.

فترة جسّ نبض بين الفريقين.

صافرة البداية

التونسي الصادق السالمي حكماً للقمّة العربية الواعدة.

المركب الرياضي محمد الخامس مسرحاً لقمّة الوداد والزمالك.

تشكيلة الوداد

تشكيلة الزمالك