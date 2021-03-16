وشهدت المواجهة تضييع العديد من الفرص خاصة من جانب الوداد الذي كان قريباً جداً من افتتاح التسجيل في أكثر من مناسبة خاصة عبر مهاجمه أيوب الكعبي ليكتفي الفريق المغربي بنقطة التعادل ويعبر إلى الدور المقبل.

وواصل الوداد حفاظه على شباكه نظيفة من تلقي أي هدف في دور المجموعات إلى الآن، حيث فاز في ثلاث مباريات وتعادل اليوم أمام حوريا في المواجهة الرابعة وسجل لاعبوه 7 أهداف ولم تهتز شباكهم بأي هدف فوصل الفريق إلى النقطة العاشرة وضمن التواجد في الدور القادم.

من جانبه أصبح رصيد الفريق الغيني 5 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف أمام كيزر تشيفز الجنوب إفريقي الثالث والذي تعادل خارج ملعبه بدون أهداف أيضاً مع بترو أتلتيكو الأنغولي الثلاثاء في إطار الجولة ذاتها.

