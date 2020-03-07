تغطية - فراس بن أحمد

وسجل الجزائري كريم العريبي الهدف الوحيد للنجم الساحلي في الدقيقة 58 بيد أنه لم يحرم الفريق المغربي من بلوغ الدور نصف النهائي كونه فاز بثنائية نظيفة ذهاباً سجلها اللاعب محمد ناهيري.

وكان النجم الساحلي الطرف الأفضل في المباراة إلا أنه افتقد للمسة الأخيرة باهدار لاعبيه لعدة فرص أمام شباك الفريق المغربي.

وثأر مدرب الوداد الاسباني خان كارلوس غاريدو من النجم الذي أقاله قبل أقل من شهر، وهو سيواجه في نصف النهائي فريقه السابق أيضاً الأهلي المتوج معه بكأس الاتحاد الإفريقي والكأس السوبر المصرية عام 2014.

ويلعب الوداد البيضاوي أمام الأهلي المصري في نصف نهائي المسابقة في اعادة لنهائي عام 2017 والذي توّج به الفريق المغربي.



مباراة النجم الساحلي والوداد البيضاوي - التفاصيل والأحداث

نهاية المباراة بفوز النجم الساحلي على الوداد البيضاوي 1-صفر لكن الفريق المغربي يصل لنصف النهائي مستفيداً من نتيجة الدار البيضاء (صفر-2).

91: يحي جبران يضيع فرصة تعديل الكفة بطريقة غريبة

81: كرة الحداد القوية على العارضة ورأسية الحسوني مرت برداً وسلاماً على مرمى أشرف كرير (النجم الساحلي).

79: ضغط متواصل من النجم الساحلي على الخط الخلفي لفريق الوداد

65: العريبي يواصل تهديد شباك الفريق المغربي من خلال اختراق المدافعين ومحاولة وضع الكرة في الشباك

58: الجزائري العريبي يقاتل ويسجل الهدف الأول للنجم الساحلي (1-صفر).

56: رأسية العريبي صدها حارس الوداد التاغناوتي بصعوبة

عودة المباراة في شوطها الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

44: حارس النجم كرير يتألق ويبعد تصويبة اسماعيل الحداد القوية

40: المساكني أساء التعامل مع الكرة وفشل في وضعها في الشباك

29: رأسية العريبي كادت أن تغير النتيجة لفائدة النجم الساحلي

28: أمين بن عمر يصوب من خارج المنطقة لكن الكرة كانت بعيدة عن مرمى الفريق المغربي.

21: تصويبة ايهاب المساكني كانت قريبة من شباك الحارس أحمد التاغناوتي.

04: النجم الساحلي يضغط على حصون الوداد في محاولة لفتح باب التسجيل

02: الوداد خطير، أيمن الحسوني يصوب والكرة مرت قريبة من شباك النجم الساحلي

الوداد انتصر ذهاباً في الدار البيضاء بهدفين دون رد سجلهما محمد ناهيري (11 و54).

بداية مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال افريقيا بين النجم الساحلي والوداد البيضاوي على أرضية ملعب رادس الأولمبي.

التشكيلة الأساسية للفريقين: