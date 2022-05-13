أكّد الوداد أحقيته في بلوغ نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما أنهى مباراته مع ضيفه بيترو أتلتيكو الأنغولي بالتعادل 1-1 يوم الجمعة في إياب نصف النهائي.

واستفاد الوداد من فوزه الكبير على بيترو أتلتيكو في مواجهة الذهاب 3-1 ليضمن الوصول إلى النهائي للمرة الثالثة في آخر ست سنوات.

وباغت غليسون أصحاب الأرض بهدف جميل في الدقيقة الواحدة والعشرين إلا أنّ الوداد ردّ سريعاً بفضل فرحان (28).

وسيّر الوداد الشوط الثاني كما أراد حيث حاول الضغط على بيترو أتلتيكو وإنهاء المباراة بهدف ثانٍ لكن النتيجة بقيت على حالها.

وشهدت اللحظات الأخيرة طرد البديل يانو 90+5 من طرف الفريق الضيف.

وهذا التعادل الثاني توالياً للوداد على أرضه بعدما أخرج بلوزداد الجزائري من ربع النهائي بفوزه ذهاباً خارج أرضه 1-0 وتعادله في لقاء العودة 0-0.

ويبحث الوداد عن فوزه بلقب البطولة للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ 2017 كي يعادل مواطنه الرجاء أكثر الفرق المغربية تتويجاً باللقب (3 مرات).

وينتظر الوداد المتأهل من مباراة الأهلي المصري ووفاق سطيف الجزائري علماً أنّ الأهلي انتصر على أرضه ذهاباً 4-0.