الوداد الرياضي يعود بفوز ثمين من لواندا من قبل beIN SPORTS March 11, 2023 18:57 4:07 دقيقة فاز الوداد الرياضي المغربي على مضيفه بيترو أتليتيكو الأنغولي 2-صفر اليوم السبت في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال إفريقيا. وسجل كل من أرسين زولا (59) وبولي سامبو (90) هدفي الفريق المغربي. ويحتل الوداد مركز الصدارة بـ9 نقاط. الملخصات دوري أبطال أفريقيا الوداد الرياضي -آخر الفيديوهات 3:16 دقيقة شبيبة القبائل يقتنص انتصاراً مثيراً من فيتا كلوب 0:50 دقيقة أنطاليا سبور ينتصر برباعية وزانيلو يسجل لغلطة سراي 4:32 دقيقة دورتموند يهدر الفوز أمام شالكه 3:21 دقيقة هالاند يقود مانشستر سيتي لتجاوز كريستال بالاس 4:07 دقيقة الوداد الرياضي يعود بفوز ثمين من لواندا 0:40 دقيقة توتنهام يحقق فوزاً كبيراً على نوتينغهام فورست 3:13 دقيقة أوزبكستان تتأهل إلى كأس العالم للشباب 5:52 دقيقة بايرن ميونيخ ينتصر على أوغسبورغ 4:26 دقيقة ريال مدريد يتجاوز امتحان إسبانيول بنجاح 3:43 دقيقة الأهلي يسقط في أرض صنداونز