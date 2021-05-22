انتظر الوداد المغربي الوقت المحتسب بدلاً من ضائع ليتفوق على ضيفه مولودية الجزائر 1-صفر على ملعب "محمد الخامس" في الدار البيضاء. وكان الفريقان تعادلا 1-1 في الجزائر.

وأضاع لاعبو "وداد الأمة" كماً هائلاً من الفرص برغم وجود لاعبين يجيدون هز الشباك ولا سيما أيوب الكعبي والليبي مؤيد اللافي ومحمد أوناجم.

ولم يجد هجوم الوداد الطريق إلى شباك الحارس أحمد بوطاقة، وخصوصاً الكعبي الذي أضاع ثلاثة فرص في الشوط الأول. فيما أنقذ مدافع الفريق المغربي أيوب العملود رأسية لاعب المولودية عبد الرحمن حشود، من تحت العارضة (39).

وانفرد الكعبي على نحو تام لكنه أضاع الفرصة بغرابة (50)، وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من ضائع قام الوداد بهجمة مرتدة فوصلت الكرة إلى أوناجم ومنه عرضية أمام المرمى حولها وليد الكرتي نحو الشباك.

ويلعب الوداد في نصف النهائي أمام كايزرشيفس الجنوب إفريقي.

