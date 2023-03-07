ويدخل الفريق الأزرق المواجهة بمعنويات عالية وتوليفة مكتملة.
في المقابل رفض مدرب القطن الحديث عن خروج فريقه من المنافسة.
شاهد مباراة الهلال والقطن اليوم الثلاثاء مباشرةً وحصريًا عبر beIN SPORTS 4 على الساعة 16:00 بتوقيت مكّة المكرّمة.
ويدخل الفريق الأزرق المواجهة بمعنويات عالية وتوليفة مكتملة.
في المقابل رفض مدرب القطن الحديث عن خروج فريقه من المنافسة.
شاهد مباراة الهلال والقطن اليوم الثلاثاء مباشرةً وحصريًا عبر beIN SPORTS 4 على الساعة 16:00 بتوقيت مكّة المكرّمة.
أقوى المنافسات ، beIN SPORTSاشترك