ويدخل الفريق الأزرق المواجهة بمعنويات عالية وتوليفة مكتملة.

في المقابل رفض مدرب القطن الحديث عن خروج فريقه من المنافسة.

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