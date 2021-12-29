من جانبه أكّد عضو إدارة النادي إسماعيل عثمان السيّد أنّ الهلال سيَخوض مباريات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا في ملعبه بينما يبحث الغريمُ التقليديّ المريخ عدّة َ خيارات من بينها القاهرة وأديس أبابا وذلك بسبب الحظر المفروض على الملاعب السودانية.