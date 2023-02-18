وحقق الهلال أول انتصاراته بتجاوزه الأهلي بهدف دون رد اليوم السبت في المرحلة الثانية من مباريات المجموعة الثانية لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وسجّل غلودي من الكونغو الديمقراطية هدفاً من كرة خدعت محمد الشناوي في الدقيقة الثالثة والخمسين قبل أن يعوّض الأخير بتصديه لركلة جزاء نفذها اللاعب نفسه في الدقيقة السادسة والستين.

وحاول الأهلي تعديل النتيجة لكنه اصطدم بدفاع منظم أبقى الأمور على حالها.

وجاء فوز الهلال عقب خسارته في الجولة الأولى أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي الذي يتصدر المجموعة بست نقاط.

وخاض الأهلي مباراته الأولى في دور المجموعات بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية التي أقيمت في المغرب مؤخراً.